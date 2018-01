Atenção Fuga no presidio de Rio Verde -GO, fugitivos podem estar na região, dois já foram mortos

[17:59, 23/1/2018] +55 62 8240-6583: No início da tarde dessa terça-feira dia 23, uma fuga em massa de detentos foi registrada no CIS – Centro de Inserção Social da cidade de Rio Verde. Onde os presos conseguiram serrar as grades da cela e alambrados externo.

Toda uma força tarefa está empenhada na recaptura dos fugitivos. O número exato que fugiram ainda não foi informado, mas cerca de uns 13 foram confirmados.

Os fugitivos foram para a região sul da cidade, passando pelo bairro Promissão e adjacências, de onde adentraram em uma mata. Um pequeno grupo deles efetuaram alguns disparos de arma de fogo contra a polícia, que revidou a injusta agressão. E nesse confronto quatro fugitivos foram alvejados, socorridos e conduzidos para a UPA. Porém dois deles acabaram indo a óbito na unidade.

Uma pré listagem já foi repassada com os nomes de alguns deles, que são:

¶ Johny Souza Cabral

¶ Leosvaldo Pereira Silvério

¶ João Pedro Borges Costa

¶ Edilson Alves Pereira

¶ Thiago Tristão de Moura

¶ Fernando Silva Santos

¶ Divino Eterno Vieira da Silva

¶ Vítor Bernardo Cabral

¶ Muriel Batista da Silva

¶ Felipe S.

¶ Germano da S. Oliveira (faleceu)

¶ Jonathan Oliveira Rocha

Fica o alerta para os moradores da cidade, principalmente da região sul. E qualquer informação sobre o fato, comunicar às autoridades pelo 190.

Assim que possível, essa notícia será atualizada!

Fonte: informações colhidas pelo grupo ADM’s do FBI

Texto: Juh M. ✍🏼

