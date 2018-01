Após auxiliar em parto bombeiros realizam visita à mãe e filha recém-nascida

No último dia 14 de janeiro, por volta de 00:30h, após o acionamento via 193 a viatura UR-97 composta pelo 3ºSGTBM DIMAS, SDBM DIMARTIN E SDBM SANDER deslocou-se para o atendimento da solicitação da senhora DANIELA FERREIRA DIAS residente a rua P.11 nº 340, Bairro Planalto, gestante de 39 semanas e que estava em trabalho de parto. Após uma avaliação prévia e verificado que as contrações eram muito intensas foi verificado pela guarnição que não haveria tempo hábil para iniciar o deslocamento até o socorro médico, onde decidiu-se por iniciar os procedimentos e a realização do parto, este acompanhado por todos os familiares que estavam ali presentes.

Após o nascimento pequena BERVELY, nome este dado no primeiro momento pela mãe, ambas foram removidas e transportadas para o hospital municipal da cidade onde receberam cuidados médicos.

No último domingo (21) a guarnição do 7° Subgrupamento composta pelos militares: 3ºSGTBM Dimas, SDBM Dimartini e SDBM Sander realizaram uma visita à senhora Daniela, a qual foi atendida no final do ano passado por estes mesmos militares.

