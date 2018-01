Policia Civil prende dupla que manteve casal refém em Chapadão do Sul

Foram presos, Alex Bruno Reginaldo Pereira da Silva e Dalci Nicolodi de Campos Junior, ambos moradores de Chapadão do Sul. Dupla é considerada de alta periculosidade. Eles foram enquadrados acusados pelos crimes de roubo com arma de fogo, roubo majorado pelo transporte de veículo para outro estado ou exterior e roubo com refém.

A prisão:

O delegado de Chapadão do Sul, Dr. Danilo Mansur, juntamente com seus investigadores, após receberem a denúncia do fato ocorrido na cidade, onde estes dois bandidos fizeram uma família refém por mais de 8 horas, aterrorizando o casal, para roubar o veículo e levar para o Paraguai, iniciaram as investigações e chegaram ao primeiro acusado, após serem informados de um capotamento de um veículo na cidade na cidade de Guia Lopes da Laguna, com placas de Chapadão do Sul. O condutor do veículo Alex Bruno Reginaldo, foi socorrido e levado para o Hospital, mas acabou fugindo antes da chegada dos policias. Na fuga, o mesmo esqueceu a sua CNH. A partir desse fato, com o nome e a fato do acusado, a polícia local iniciou as investigações e descobriu que o mesmo estava escondido na cidade de Coxim de onde fazia contato com seu comparsa Dalci. O Delegado Dr. Danilo informou a polícia civil da localidade que teve êxito em efetuar a sua prisão.

Com o uso de imagens de câmeras na cidade, os investigadores, Ariane e Elton, juntamente com o delegado, passaram a monitorar os passos de Dalci e descobriu que o mesmo estava planejando uma fuga do seu comparsa, para o Paraguai, onde iria trabalhar numa plantação de maconha.

Após localizar o local em que Darci estava escondido, os policias conseguiram um mandado de busca e prisão, e conseguiu efetuar a prisão do mentor do crime.

Alex Bruno foi preso na cidade de Coxim e será transferido em breve para Chapadão do Sul.

