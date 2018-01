Maracaju: Macaco encontrado morto será encaminhado para o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) em Campo Grande para análise

O macaco encontrado morto no ultimo final de semana, em uma fazenda, localizada as margens da BR-267 sentido a cidade de Rio Brilhante, foi recolhido na noite de ontem por volta das 23:00 hs pelo Coordenador de Endemias do Município de Maracaju, senhor Mário Zan, pelo Médico Veterinário Júnior Walgles da Secretaria de Saúde Municipal, com o apoio do Sargento do Corpo de Bombeiro de Maracaju Ismael, que estiveram no local, recolheram o animal, embalando o mesmo e o acondicionando em uma câmara fria, para preservar o animal.

O animal será encaminhado o para Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) na capital Campo Grande para análise, e através de exames apontará as causas morte do animal, diagnosticando assim se o mesmo estava infectado ou não com a “Febre Amarela”.

O animal morto, já estava sendo alvo de outros animais, que já estava se alimentando de sua carcaça.

Depois de enviado o corpo, devemos aguardar a resposta do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), sobre o fato.

Comentários