Forte Vendaval em Chapadão destelhou prédios

Por volta das 14hroas de hoje, uma chuva com um forte vendaval atingiu a cidade de Chapadão do Sul, provocando destruição de prédios e quedas de arvores.

O prédio da Stara Rio Sul, que está em construção na BR 060, na saída para Chapadão do Céu, teve 50% do seu telhado arrancado com a força do vento. Os danos foram apenas matérias. Os operários que trabalhavam na obra saíram ileso.

Na avenida Seis, em frente à loja Econômica, parte de uma arvore desabou sobre motos que estavam estacionadas.

