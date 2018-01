Em Brasília vereadores buscam soluções para internet em Chapadão do Céu

No trabalho, faculdade, negócios ou vida social, a internet se tornou algo que faz parte da nossa rotina diária, facilitando nosso dia a dia, oferecendo soluções para os mais diversos problemas. Porém, em Chapadão do Céu a população sofre com um serviço de péssima qualidade.

Em busca de soluções para este problema, os vereadores estão atentos e reivindicando com frequência melhorias na qualidade da internet.

Na última quarta feira, dia 17 de janeiro/2018, os vereadores Mauri Wierrbicki e Walter Rosa, estiveram em Brasília na sede da Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações, cobrando atitudes visando à implantação de Internet 3G ou fibra ótica no município, bem como o aumento de portas Adsl da empresa OI/S.A.

Em reunião com o Diretor de Relações Institucionais da Anatel, Sr. Eduardo Jacomassi, os vereadores foram informados que no sistema da Anatel, consta que Chapadão do Céu já conta com internet 3G.

Segundo Eduardo Jacomassi, a Nextel tem um contrato com o Ministério das Comunicações, onde assumiu um compromisso de implantação da internet 3G até o início de 2019.

“Em nosso sistema consta que Chapadão do Céu já possui o sinal 3G, deve ser apurado junto ao Ministério das Comunicações o motivo da Nextel ter informado a instalação de um serviço que ainda não está em funcionamento” Citou Eduardo Jacomassi.

O Representante da Anatel não demonstrou otimismo em relação à implantação backhaul fibra ótica, pois segundo Eduardo Jacomassi, não ficou definido em nenhum acordo entre Ministério das Comunicações e operadoras de telefonia, que os municípios abaixo de 30 mil habitantes deveriam receber internet via fibra ótica.

Atualmente, 3.225 municípios brasileiros dispõem de infraestrutura de transporte de alta capacidade para a prestação de serviços de telecomunicações (backhaul) com tecnologia de fibra ótica.

Assecom