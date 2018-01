Divulgada a Classificação Parcial dos Inscritos no Processo Seletivo da Educação

Foi publicado no Diário Oficial da última sexta-feira, 19, a listagem das inscrições indeferidas, da Classificação parcial dos inscritos no Processo Seletivo Simplificado da Rede Municipal de Ensino, com vistas à contratação temporária para o atendimento às necessidades de excepcional interesse público da Secretaria de Educação do Município de Chapadão do Sul.

As áreas do processo seletivo eram de Assistente de Atividades Educacionais III – Secretária de Escola, Assistente de Atividades Educacionais III – Monitor de Educação Infantil, Assistente de Serviços Educacionais II – Agente de Merenda, Auxiliar de Serviços Operacionais I – Limpeza, Agente de Serviços Especializados – Motorista Escolar, bem como convoca os candidatos ao cargo de Agente de Serviços Especializados – Motorista Escolar para prestar prova prática.

A convocação para os cargos Assistente de Atividades Educacionais III – Secretária de Escola, Assistente de Atividades Educacionais III – Monitor de Educação Infantil, Assistente de Serviços Educacionais II – Agente de Merenda, Auxiliar de Serviços Operacionais I – Limpeza, acontecerá mediante divulgação em Diário Oficial e contato via telefone: (67) 3562-1385.

Os candidatos inscritos para o cargo Agente De Serviços Especializados II – Motorista Escolar, compareceram ao Pátio de Máquinas da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Treze, nº 851, Centro, na cidade de Chapadão do Sul – MS, para prestar a prova prática, que está sendo aplicada no dia 22 de janeiro de 2018, às 07 horas e 30minutos (MS).

Para conferir a lista completa, divulgado no Diário Oficial Nº 1.732, da última sexta-feira, 19, clique aqui.

*Assessoria

