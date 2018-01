Cruz Vermelha Brasileira MS realizou cerimônia de entrega de certificados e homenagens

A Cruz Vermelha Brasileira de Mato Grosso do Sul, realizou no último sábado no Centro de Conviver de Chapadão do Sul, uma cerimônia de entrega dos certificados aos voluntários que concluíram o curso de CBFI, posse para novos subcoordenadores e homenagens aos empresários e empresas da cidade que contribui com a entidade.

Ao todo foram 14 novos voluntários que concluíram o curso, realizado nos dias 20 e 21 deste mês na cidade de Chapadão do Sul.

A cerimônia contou com as seguintes autoridades: Presidente estadual da Cruz Vermelha, Tácito Nogueira, do vice-prefeito João Roque, representando o prefeito que está em viagem, do presidente da Câmara Municipal, Antônio Assunção, do Secretário de Educação Guerino Périus, da Secretaria de Saúde do município de Costa Rica Adriana Tobal, do superintende da IACO, Edson Cunha e os empresários homenageados:

Foram empossados: Ariane Carvalho Schultz, no cargo de subcoordenadora Estadual de voluntariados; Rosana Schultz, como subcoordenadora Estadual de primeiros socorros e Tainan Marques como Sub-coordenadora Estadual da juventude. No próximo mês serão a diretoria da Cruz Vermelha Brasileira, estará em Chapadão do Sul capacitando mais voluntários, que vão atuar no setor de comunicação e social.

A Cruz Vermelha Brasileira de Mato Grosso do Sul, está atuando em Chapadão do Sul há mais de três anos. Iniciou com o Jovem Gabriel Schultz e seus pais, Adejair Morais e Rosana Schultz. Ao longo deste período, a atuação desenvolveu para mais para o setor de primeiros socorros e participações em campanhas, além de ministrar cursos de primeiros socorros para empresas e entidades da cidade e região.

Como é um trabalho voluntário, os integrantes da Cruz Vermelha Brasileira Mato Grosso do Sul, da cidade de Chapadão do Sul, buscam a parceria com empresas e empresários da cidade, no patrocínio de itens que auxiliam nos trabalhos dos seus voluntários.

Durante a cerimônia, foi feita a despedida do idealizador da Cruz Vermelha em Chapadão do Sul, Gabriel Schultz Silva, que estará no próximo mês, iniciando um novo desafio em sua vida, no Curso de Medicina.

O presidente, Tácito Nogueira, homenageou Gabriel com a entrega de um PIN da entidade, pelos relevantes serviços prestados pelo voluntario.

Após a cerimônia foi realizado um coquetel aos convidados e aos voluntários da Cruz Vermelha Brasileira.

