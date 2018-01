CPE Prende tres acusados de roubo e porte de drogas

A equipe de CPE ao entrar de serviço deslocou até um estabelecimento comercial desta cidade, onde na noite anterior teria sido furtado várias garrafas de bebidas e energéticos.

No local a equipe visualizou as imagens das câmeras de segurança, onde foi possível ver a ação de três meliantes. De posse das características dos elementos a equipe saiu em diligências, vindo a localizar os três autores em frente uma residência no Setor Expansão.

Foi realizado uma abordagem policial, sendo que os mesmos assumiram a autoria do furto. Em seguida foi realizado uma vistoria na residência onde foi localizado DUAS PORÇÕES DE MACONHA e também várias CAIXAS DE WHISKY de marcas variadas.

Todos os envolvidos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil onde foram tomadas as devidas providências.

