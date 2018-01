CENA FORTE! Menino de 10 anos sobrevive após ter coração atravessado por espeto; ‘Milagre’, diz médica

Um menino de 10 anos sobreviveu mesmo depois de ter o coração atravessado por um espeto na cidade de Toritama, em Pernambuco. De acordo com informações do G1, o garoto caiu de uma escada em cima de um tonel onde estavam guardados equipamentos para churrasco. Ele foi atendido apenas em um hospital de Recife, a cerca de 170 quilômetros de onde aconteceu o acidente. A equipe médica que o atendeu classificou o caso como “milagre”.

“O espeto acertou em cheio o coração. Geralmente, em casos parecidos, os pacientes chegam aqui em situação gravíssima ou, realmente, nem chegam. Isso é uma situação muito rara. Poucas vezes, vimos algo assim. Eu nunca tinha visto. Foi um verdadeiro milagre”, declarou em entrevista ao G1.

As médicas explicaram que o espeto fez o buraco e ao mesmo tempo tampou essa abertura. Por isso não houve sangramento. Qualquer tentativa de retirar o objeto poderia ter provocado um grave sangramento e o óbito do menino. “Fomos cauterizando o ferimento à medida que retirávamos o espeto. Tudo com muito cuidado”, disse Andrea Rolim. O garoto já deixou a UTI, mas ainda não há previsão de alta do hospital.

Veja abaixo a foto do menino com o peito perfurado pelo espeto.

A imagem é forte!