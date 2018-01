Carro roubado em Goiânia e com vestígio de drogas foi abandonado em Chapadão do Sul

Na manhã deste domingo (21) a nossa reportagem recebeu a informação de que havia um veículo estacionado na avenida quatro, ao lado da Cometa, desde das 14horas do sábado.

No local informado pelo internauta, encontramos um veículo VW Voyage, prata com placas de Goiânia e no seu interior, o pneu de estepe no banco traseiro e no banco do passageiro, várias fitas crepe de cor marrom e papel de saco de lixo preto e as portas sem travas ou alarme.

No momento em que estávamos no local, uma viatura da Policia Civil passava pela avenida, acionamos os investigadores, que ao abrirem as portas encontrou vestígio de drogas e todo material usado para embalagem de maconha.

Quando os agentes abriram o porta mala do carro, exalou um forte odor de maconha. Tudo indica que ele estava carregado e foi feito entrega da droga e após foi abandonado o veículo.

Na delegacia, os investigadores, descobriram que o carro tinha placas frias, de um outro Voyage com as mesmas características e não havia nenhum comunicado de roubo.

Ao fazer a consulta pelo número do chassi, descobriram que o mesmo foi roubado na capital goiana.

O veículo foi removido para o pátio da delegacia e seu dono será comunicado .

