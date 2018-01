Após desentendimento, homem mata irmão gêmeo com dois tiros em MS

Gilberto Gomes Tadim, de 38 anos, é suspeito de matar o irmão gêmeo Gilmar Gomes Tadim, após desentendimento na manhã deste domingo (21), na residência onde mora a mãe dos dois, no Centro de Guia Lopes da Laguna, a 234 quilômetros de Campo Grande. Em 2011, o autor já havia esfaqueado a vítima.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, Gilberto chegou no local por volta das 10 horas, pegou um copo de café e sentou na frente da casa enquanto tomava a bebida. Minutos depois, o autor retornou para dentro, momento em que testemunhas afirmaram terem ouvido dois disparos de arma de fogo.

Em seguida, o atirador saiu correndo pela porta da cozinha e atirou mais duas vezes em direção a casa. Ele fugiu e está sendo procurado pela polícia.

Ao entrar na casa, um irmão dos rapazes, que estava no local no momento do crime, viu Gilmar caído no chão do banheiro com perfurações no pescoço e abdômen. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local antes da chegada do socorro.

Conforme informações da polícia, era comum desentendimentos entre os gêmeos. O autor esfaqueou a vítima e recentemente, Gilmar registrou ocorrência de ameaça contra Gilberto.

*Midia Max

Comentários