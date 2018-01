Mais de 200 pessoas participaram do Dia de Campo da Cerrado Insumos

A Cerrado Insumos realizou na Fazenda Jardim, no município de Chapadão do Céu, o 6º Dia de Campo, com a participação de mais de 200 pessoas. O evento temo como tema com tema Tecnologias para Altas Produtividades de Soja e Milho.

Os convidados foram recepcionados, pelos seus diretores, Rogério e Cassiano, com um café da manhã e na sequencia participaram de palestras e visitas aos estandes de soja da Uniggel Sementes e de milho da Dekalb.

O evento foi de extrema importância, pelo fato que levou muita informação técnica aos produtores de soja e milho, sobre, as Tecnologias para Altas Produtividades de Soja e Milho.

VEJA A GALERIA DE FOTOS

Os participantes receberam as informações do plantio das lavouras de soja e milho, do proprietário da fazenda Jardim, Cassiano Garcia Correa de Freitas, que mostrou em relatório toda a tecnologia que é utilizada nas lavouras, com uso da tecnologia do portfólio da Cerrado Insumos.

Cassiano, comentou que apesar das diversidades do clima deste ano, onde a lavoura sofreu uma chuva de granizo de 44 milímetros, a expectativa é que o resultado seja satisfatório no final da safra.

Os participantes também receberam informações dos produtos aplicados nas lavouras, da Basf, Stoller, Casa Bugre, Helm, Nufarm, Mosaic, Zeus Agrotec e da mais nova parceira da Cerrado Insumos, a Brasil Capital, uma empresa independente de gestão de recursos dedicada a investimentos de longo prazo em empresas brasileiras negociadas em bolsa de valores.

Encerrando as visitas ao campo, os participantes, assistiram uma palestra sobre Fungicida Protetores com o Professor Luiz Henrique Carregal, da Universidade de Rio Verde (GO), que falou da utilização do multissítios na formulação vai facilitar o manejo da resistência da ferrugem na soja.

O pesquisador, destacou que a resistência é causada por vários fatores que estão ligados ao mau uso dos produtos. Um manejo incorreto pode contribuir para a permanência de fungos nas plantações, os quais podem apresentar características diferentes aos produtos utilizados na área.

Entre várias outras medidas, o professor destacou a necessidade da realização de medidas preventivas, com atenção ao vazio sanitário imposto para o setor. A utilização de cultivares com ciclo mais curto também é uma medida indicada por ele, bem como o uso correto do multissítios na formulação. “O uso de fungicidas multissítios pode ser uma opção tanto de controle da ferrugemasiática quanto de estratégia antirresistência” afirmou o pesquisador.

Na sede da Fazenda Jardim, os participantes foram recepcionados com a comida típica de fogo no chão, preparado por uma equipe de Botucatu SP e muito Chopp artesanal.

Sobre a Cerrado:

Fundada em 2006 a Cerrado Insumos Agrícolas, começou como uma pequena loja de comércio de insumos, com a vontade de sempre oferecer produtos de maior qualidade e mais inovadores aos nossos produtores rurais. A Cerrado é uma empresa que desde início trouxe consigo o desejo de contribuir para o crescimento do agronegócio Brasileiro, com especial foco de atuação nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul.

A nossa primeira loja foi em Chapadão do Céu, há 12 anos. A franca expansão agrícola nos últimos anos nos fez abrir mais 3 lojas no estado do Mato Grosso do Sul. A Cerrado Insumos oferece a mais completa assessoria técnica para auxiliar o produtor rural nas tomadas de decisão envolvendo escolha da cultura, melhor época e insumos para cada ocasião. Sempre levando em consideração o grau de fertilidade do solo, época do ano, umidade e controle de pragas.

A empresa dispõe de equipe de agrônomos altamente qualificada e comércio de modernos insumos agrícolas:

Comentários