Horóscopo do dia – Instituto Omar Cardoso

ÁRIES – Tome cuidado com a precipitação. Evite o nervosismo, ansiedade e a desconfiança em si mesmo. Acautele-se. As influências não são propícias. Você pode sentir interesse pela filosofia ou religião. Evite hoje, todo tipo de exagero.

TOURO – Hoje poderá elevar-se no plano social, quer pelo que fizer, quer pela colaboração que poderá receber de pessoas amigas e compreensivas. Novos conhecimentos e alegrias estão em perspectiva.

GÊMEOS – Um obstáculo poderá surgir em seu trabalho que será criado por uma pessoa amiga. Você saberá como contorná-lo. O tempo está passando e lhe traz novas ideias que podem ainda ser utilizadas para enfrentar os obstáculos que teimam em fechar-lhe o caminho.

CÂNCER – Surgimento de pequenas dificuldades práticas e materiais na relação com a pessoa amada, particularmente no convívio cotidiano, o que poderá arrefecer o ardor dos sentimentos. No ambiente de trabalho, novas oportunidades surgirão para melhorar sua situação.

LEÃO – Dia em que estará predisposto a cometer excessos, de um modo geral. Evite-os, pois. Por outro lado, o fluxo é propício ao comércio de roupas feitas e artigos de couro, de um modo geral. Bom para o amor e o casamento.

VIRGEM – Uma difícil fase se inicia hoje para você. O sol e a posição da Lua pressagiam fraudes, roubos, enganos, da queda do crédito e da reputação, dos perigos de acidentes e de frágil saúde. Procure precaver-se. Bom para as investigações.

LIBRA – Certas possibilidades de realização profissional que pareciam trazer bons resultados poderão ser adiadas. Os novos rumos da sua vida ganharão mais consistência e força, através da sua luta e das atitudes práticas.

ESCORPIÃO – Período de acomodação das novas situações. Será necessário ter paciência consigo próprio. Tendência a não enxergar novas perspectivas para o futuro, mas elas logo surgirão. Mantenha-se fiel àquilo que é necessário fazer, mesmo que haja alterações no seu cotidiano.

SAGITÁRIO – O relacionamento com as pessoas queridas poderá ajudá-lo a se organizar interiormente, mas de uma maneira nova, completando assim a transformação da sua personalidade. Possibilidade de perdas materiais.

CAPRICÓRNIO – Grandes oportunidades estarão surgindo no setor financeiro. Porém, não será preciso adotar nenhuma estratégia especial para aproveitá-las. Melhoria das condições materiais e financeiras, graças ao apoio de outras pessoas e de suas próprias conquistas.

AQUÁRIO – Apesar dos relacionamentos estarem ocupando a maior parte do seu tempo, você passará a se interessar mais pelos assuntos financeiros e pelo contato com os aspectos mais profundos do seu psiquismo. Os momentos de intimidade com a pessoa amada serão importantes.

PEIXES – Possibilidade de tornar o ambiente em que você vive mais de acordo com o seu gosto e necessidade. Florescimento das relações familiares e maior contato com suas origens e com emoções importantes do seu passado.

