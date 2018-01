Confira o resumo das novelas neste sábado

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

TEMPO DE AMAR

Teodoro afirma a Felícia que prejudicará Conselheiro. Lucerne confessa a Gilberte que se interessou por José Augusto. Olímpia agradece a doação de Conselheiro para o Grêmio Cultural. Maria Vitória e Vicente trocam juras de amor. Emília questiona Reinaldo sobre a gravidez de Eunice. Gregório chantageia Lucinda. Lucinda insinua a Eunice que Reinaldo encontrou um novo amor. Bernardo garante a Artur que Celina o ama. Homero agride Raimundo e rouba o envelope com a doação de Conselheiro ao Grêmio Cultural. Vicente desconfia do assalto sofrido por Raimundo. Teodoro denuncia Conselheiro para os políticos. Delfina compra as terras de Sebastião. O delegado Pimenta detém Conselheiro, sob a acusação de financiar propaganda contra o Governo.

DEUS SALVE O REI

Afonso diz a Amália que ela precisa ir a Montemor, antes de responder ao pedido de casamento, para saber quem ele realmente é. Orlando e Petrônio tramam para prender Julião. Orlando diz a Rodolfo que descobriu um motivo para prender Julião. Amália parte para Montemor com Afonso. Romero fica surpreso quando Selena pede para usar a espada e demonstra mais habilidade que Ulisses. Demétrio tenta chamar a atenção de Istvan para o caráter de Catarina. Cássio lembra Rodolfo sobre o Dia do Perdão e avisa ao príncipe que um dos presos deverá ser agraciado pelo povo e ganhar a liberdade. Selena fica surpresa com o talento de Ulisses na cozinha. O povo decide libertar Julião, para desgosto de Rodolfo. Amália constata que Afonso é o príncipe herdeiro de Montemor. Afonso se sente responsável pelo acidente na mina. Afonso diz a Rodolfo que pretende se casar com Amália.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Clara conversa com Renato sobre seu plano contra Vinícius. Suzy conta sobre a gravidez para Samuel e Adinéia e explica que precisa de cuidados. Aura sugere que Gael procure um psiquiatra. Amaro exige que Juvenal não se envolva em sua vida com Estela. Samuel pede que todos em sua casa convivam em harmonia. Desirée procura Tônia. Os garimpeiros reclamam dos erros cometidos com a reabertura da mina. Sophia se insinua para Mariano. Desirée vai atrás de Juvenal. Clara tenta se aproximar de Laura. Cido reclama de Suzy. Clara guarda a pasta que recebeu de Josafá. Laura não consegue falar para Lorena sobre seu medo. Bruno não conta para Raquel que Tônia pode estar grávida. Samuel fala com Hélder sobre a gravidez de Suzy. Patrick se encontra com o promotor do julgamento de Duda. Adriana avisa a Duda sobre a data da audiência. Natanael fica curioso para conhecer a cliente de Adriana. Clara decide assumir a culpa em lugar de Duda, caso ela seja condenada.

NOVELAS DO SBT

SORTILÉGIO

UM CAMINHO PARA O DESTINO

CARINHA DE ANJO

BAND

AMOR PROIBIDO

Nilay diz ao pai que se sente mal por não ter convidado os empregados. Elif joga fora as roupas de Behlul. Hilmi conhece Elif. Nilay faz um concerto para os empregados da casa. Peyker pede que Bihter esconda os bilhetes que Behlul mandou para ela. Cemile acha o bilhete nas coisas de Bihter e joga no chão. Adnan acha o bilhete e fica furioso.

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

APOCALIPSE

