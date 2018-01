Alto Taquari- chinês confirma investimento de US$ 22 mi em linha de montagem de drones

O prefeito de Alto Taquari, Fabio Garbugio, e o vice Marco Aurélio, recepcionaram, na ultima quinta-feira (18/01), os empresários Jeff Yi (diretor da Zhuhai Yuren Agricutural Aviation) e Ricardo Carvalho da Silva (executivo de contas da China Trade Center).

Jeff Yi e Ricardo trouxeram ao município dois modelos de drones agrícolas, os quais são utilizados na pulverização em lavouras. Diversos agropecuaristas marcaram presença no Sindicato Rural de Alto Taquari com o intuito de assistir a apresentação prática da tecnologia da Zhuhai, que é dotada de sistema de GPS e realiza voo automatizado.

Durante a estadia em Alto Taquari, Jeff Yi confirmou o interesse em implantar uma linha de montagem de drones em Mato Grosso durante o ano de 2018. A cidade que for contemplada receberá um investimento inicial de US$ 22 milhões da Zhuhai. Assim que entrar em operação, a fábrica deverá empregar entre 250 e 300 funcionários.

Para Jeff Yi e Ricardo Carvalho, Alto Taquari tem grandes chances de receber a fábrica de drones. Mas a empresa realizará um estudo aprofundado para avaliar a possibilidade da instalação da unidade. Outras duas cidades mato-grossenses também receberão a visita dos empresários internacionais e também concorrerão com Alto Taquari.

“Temos que enaltecer a visita de uma empresa desse porte em nosso município, que foi de suma importância tanto para Alto Taquari, quanto para Mato Grosso e, até mesmo, para o Brasil. Essa indústria de drones, se vir para Alto Taquari, não irá atender somente a demanda local, mas sim a de todo o país, com grande potencial ainda de atender a necessidade de toda a América do Sul”, destacou o prefeito Fabio.

“Foi de fundamental importância a viagem do prefeito à China, a qual abriu as portas e o interesse dos chineses à Alto Taquari. O prefeito Fabio está de parabéns, pensando no desenvolvimento do município num todo. Em tão pouco tempo ele foi à China e os empresários já vieram. E que não venha só esta, que possa vir outras empresas também. Além disso, estão todos de parabéns pela bonita recepção aos chineses”, comentou o vice-prefeito, Marco Aurélio.

A recepção à Zhuhai contou com a ilustre presença do secretário-chefe da Casa Civil, deputado estadual Max Russi; e dos prefeitos de Paranatinga e Araguainha, senhores Josimar Barbosa e Silvio Morais Filho, respectivamente.

Acompanhando os representantes internacionais, estavam Alexandre Pereira, analista de Comércio Exterior, da agência Desenvolve MT, e Rafael Rosseti, analista de Desenvolvimento Econômico e Social.

*PREFEITURA DE ALTO TAQUARI, GESTÃO EM AÇÃO*

Comentários