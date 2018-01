Trabalhos de jardinagem são realizados nas praças e canteiros de Chapadão do Céu

Como forma de preservar e valorizar a cidade, a Prefeitura Municipal de Chapadão do Céu realiza os trabalhos de jardinagem. A Secretaria de Obras, Transporte e Ação Urbana supervisiona o trabalho da Cassol – empresa terceirizada que presta serviço de limpeza pública.

Além dos serviços necessários, como varrição das ruas, entrega de caçambas para entulhos, as equipes intensificaram os trabalhos de jardinagem nessa semana. Foram realizadas poda de gramas e galhos na Praça da Juventude, Praça Pedro Ludovico Teixeira e Praça Filogônio Garcia de Freitas (antiga Praça do Sol), e nos canteiros da rodovia GO 206, que atravessa a cidade.

Também foram realizados serviços de jardinagem nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis) Professora Eserci Balestrin Kanieski e Alexandre Fú, para receber os alunos para o início do ano letivo.

Segundo o Secretário de Obras, Vicente Paulo Dias (Romário), o objetivo é manter Chapadão do Céu sempre organizado, com as manutenções em dia, evitando problemas e garantindo o bem estar de todos. “Queremos conservar uma cidade limpa e bonita, para que a população possa aproveitar com segurança”, afirma Romário.

