Sem tempo para descanso: Secretaria de Obras reforma escolas municipais e Feira do Produtor

Se o tempo não colabora para a continuação da pavimentação asfáltica em Chapadão do Sul no início de 2018, a Secretaria de Obras, Transportes e Serviços Públicos, continua o seu efetivo trabalho nas melhorias da infraestrutura do município, que foram destaques no primeiro ano da atual administração, trazendo ainda mais alegrias para a população do nosso município.

Com muita dedicação a Secretaria de Obras está realizando a reformas das três escolas municipais da cidade, e em breve também irá para as escolas do Campo, finalizando com o conserto nas creches municipais.

A Feira do Produtor, localizada na Av. Rio Grande do Norte esquina com a Rua Brasil, também está sofrendo melhorias: o sistema hidráulico está sendo modernizado, colaborando para o desenvolvimento do local, além disso, que recebe centenas de pessoas nos dias de feira.

Rede de Esgoto

As três escolas municipais e a Feira do Produtor foram ligadas na rede de esgoto da Sanesul, nas obras realizadas pela Secretaria. Até a reforma, os locais utilizavam fossa séptica. O próximo local que também receberá ligação a rede de esgoto será a Rodoviária de Chapadão do Sul. Esse é um trabalho que a Secretaria continuará realizando em todos os locais públicos.

