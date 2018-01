Projeto Recreio nas Férias está sendo sucesso para as crianças sul-chapadenses

O Projeto Recreio nas Férias, em uma parceria realizada entre a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, está sendo um sucesso em Chapadão do Sul.

No primeiro dia, 15, mesmo com chuva, a ação aconteceu normalmente na Praça de Eventos, onde as crianças ficaram no palco coberto e realizaram as diversas atividades proporcionadas pelos professores.

Já na quarta-feira, 17, a ação aconteceu no Ginásio Municipal Carlos Archilha, localizado na Rua Porto Alegre, nº 172, esquina com Rua Campo Bom. O evento contou com a participação de dezenas de crianças que com muita diversão realizaram as atividades propostas pelos responsáveis.

Na sexta-feira, 19, o projeto acontecerá novamente na Praça de Eventos, a partir das 14h. Todas crianças sul-chapadenses estão convidadas para participar.

Já na segunda-feira, 22, a ação acontecerá no Centro Aquático Municipal.

Esse Projeto tem como objetivo proporcionar às crianças, atividades lúdicas e prazerosas, que entretêm e ajudam no desenvolvimento das habilidades dos pequenos, além de auxiliar os pais durante o período de férias escolares, oportunizando-lhes a prática de atividades de lazer, esportivas, cultural e de recreação, como forma de ocupação sadia do tempo livre, visando o desenvolvimento saudável do corpo e da mente.

As ações serão realizadas três vezes por semana em locais diversificados, para mais informações o telefone para contato é (67) 99985-2412. O projeto é gratuito, aberto ao público, para crianças até 17 anos.

