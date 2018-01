Prefeitura de Chapadão do Sul realiza plantio de árvores e sinalização de trânsito nas vias que foram pavimentadas

A Prefeitura de Chapadão do Sul, através da Secretaria de Obras, está realizando diversas melhorias na infraestrutura do município.

Uma importante ação que está sendo realizada, pelo Departamento de Trânsito, é a sinalização vertical e horizontal das vias que receberam pavimentação asfáltica.

A Secretaria de Obras também está trabalhando na arborização do município, com o plantio de árvores e gramas nos canteiros centrais onde foi realizado pavimentação asfáltica, com a utilização das árvores corretas para o local.

Além disso, diariamente, equipes da Secretaria estão realizadas ações paliativas de tapa buraco, rapidamente, assim que o problema é detectado no município.

A Secretaria de Obras está localizada na Rua Treze, nº 780. O telefone para contato é o (67) 3562-6645.

*Assessoria de Imprensa

