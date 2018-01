Liberado pelo MP, Laertão poderá receber até 3,2 mil torcedores por jogo

O Estádio Municipal Laerte Paes Coelho, o Laertão, em Costa Rica, foi liberado pelo MPE (Ministério Público Estadual) para receber jogos da série A do Campeonato Sul-mato-grossense.

Apesar disso, a decisão assinada pelo promotor de justiça George Cássio Tiosso Abbud, prevê que o número máximo de torcedores seja de 3,2 mil por partida. O limite foi estabelecido após laudo do Corpo de Bombeiros.

Além disso, a FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) deve tomar providências para “sanar pendências” que, de acordo com a assessoria da federação, são aspectos apontados pelo Corpo de Bombeiros e pela Engenharia responsável pela vistoria do estádio. O prazo para que as medidas sejam adotadas é de 60 dias.

Na Capital – Os quatro clubes de Campo Grande – Comercial, Operário, Novo e União/ABC – vão aguardar até o meio-dia de hoje (19) antes de tomarem uma posição sobre o seus mandos de campo neste início da competição. O prazo foi dado para que o MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) analise os documentos que faltavam para garantir a liberação do estádio Morenão já na segunda rodada do Estadual.

O MPMS solicitou a apresentação de laudos complementares de segurança e prevenção e combate a incêndio e pânico e a vistoria de Engenharia para autorização de uso do local, atendendo às exigências do Estatuto do Torcedor.

A federação informou que já encaminhou os documentos complementares, e aguardava para esta tarde uma manifestação permitindo o uso do Morenão. Contudo, Azambuja pediu até o fim da manhã de sexta-feira para analisar os papéis.

