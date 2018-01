Governo firma contrato para construção de casas em Figueirão

O governo de Mato Grosso do Sul contratou quatro empresas por R$ 867 mil para construção de 100 unidades habitacionais, conforme divulgado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (19).

As casas serão erguidas em Corumbá (32), Figueirão (15), Iguatemi (28) e Bataguassu (25). Os contratos foram assinados pela diretora-presidente da Agehab (Agência Estadual de Habitação), Maria do Carmo Avesani e os representantes das empresas Concrebai Construtora e L3 Construtora. Na cidade branca, a construção está prevista para ocorrer no loteamento Conquista Guató e, em Figueirão, no bairro Figueira, conforme o extrato. Por fim, em Iguatemi será no loteamento Jardim Élida Lopes Nogueira e Waloszek Konrad e Bataguassu no distrito de Nova Porto XV de Novembro. Não há mais detalhes sobre as construções, apenas que o prazo para conclusão, a partir do início das obras, é de seis meses.