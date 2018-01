Construção de Meio-Fio e reforma de Bocas de Lobo seguem em ritmo acelerado em Chapadão do Sul

Divididos em vários grupos, a Secretaria Obras de Chapadão do Sul atua em diversas linhas de melhorias neste início de 2018. Enquanto não é possível realizar mais pavimentação asfáltica, devido às chuvas que acontecem diariamente em Chapadão do Sul, a Secretaria de Obras realiza melhorias no sistema de drenagem em alguns pontos de Chapadão do Sul, atendendo uma antiga demanda da população sul-chapadense.

Na Av. Quatro esquina com Av. Onze, foram modificadas as bocas de lobos, aumentando a capacitação da drenagem no local, evitando a inundação no viaduto Vitório Tontini, que atrapalha a vida dos motoristas que circulam no local. Outro ponto que está sendo reformado é na Av. Quatro esquina com R. 23, além da Av. das Araras localizada no Polo Empresarial, que cessou o alagamento existente no local.

Pensando sempre no melhor para a população sul-chapadense, também acontece a limpeza das ruas que também está sendo prioridade do Executivo Municipal. Equipes realizam diariamente a coleta da sujeira nos meios-fios. A construção de meios-fios, aliás, continua a todo vapor pela Secretaria. Segundo o secretário de Obras, Ivanor Zorzo, neste ano, apenas no bairro Planalto, a construção será de 4 mil metros.

Comentários