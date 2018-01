Autoridades de Costa Rica inauguram hoje reforma do Ginásio de Esportes Luiz Carlos Yamashita de Souza

Buscando oferecer mais conforto aos atletas e a torcida que utiliza o Ginásio de Esportes Luiz Carlos Yamashita de Souza, o Governo de Costa Rica – MS por meio da SEMTMA – Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura – entrega nesta sexta-feira, 19 de janeiro de 2018, a partir das 18h, a reforma e pintura do poliesportivo.

Com 100% de recursos próprios, o prefeito Waldeli dos Santos Rosa, que está de férias, enfatiza que este investimento visa dar mais conforto e bem-estar para os atletas e munícipes que utilizam o espaço. “Este tipo de melhoria busca incentivar e inspira os nossos atletas a seguirem carreira e nunca desistirem de seus sonhos”, destacou.

O prefeito em exercício Roberto Rodrigues, complementa que “o Governo Municipal vai entregar mais uma importante obra que visa alcançar novas conquista esportivas e também através da mesma podemos sediar novos eventos esportivos”, destacou o gestor ao convidar a população para prestigiar a solenidade de reinauguração que será amanhã durante a abertura da 15° Copa Rotary de Futsal, a partir das 18h.

O secretário de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura , Keyler Simey Garcia Barbosa, por sua vez, enfatiza que o ginásio está em perfeitas condições de uso. “Esperamos que com esta reforma, nossos atletas e munícipes se sintam bem acolhidos no poliesportivo. Essas ações fazem parte do cronograma de melhorias para o esporte”, concluiu Keyler Barbosa.

