Secretaria de Educação realiza formação pedagógica

A Secretaria Municipal de Educação aplicou um programa de Formação Pedagógica voltada para monitores e auxiliares dos Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis) Professora Eserci Balestrin Kanieski e Alexandre Fú. O objetivo é manter a qualidade do processo de ensino e aprendizagem do município nesse ano letivo.

De acordo com a Coordenadora Pedagógica Municipal, Rozane Pelizon Filipin, 80 pessoas participaram da formação pedagógica. Ela explica que o cronograma, preparado pela Secretaria de Educação, é bem completo e disponibilizou informações que facilitarão o dia a dia desses profissionais.

“Como coordenadora, pensei em um cronograma que envolvesse várias áreas de conhecimento que fazem parte da escola. O programa abrange profissionais que muitas das vezes não possuem formação de pedagogo, como os monitores, aqueles que foram selecionados no último processo seletivo e participantes do Meu Primeiro Emprego”, afirma Rozane.

Ela explica que todas as temáticas abordadas tornam mais compreensível, tanto para o monitor quanto para o orientador, o seu papel na formação integral das crianças. A grade contou com os seguintes temas:

– Importância da Educação Infantil na vida da criança.

– Importância do trabalho dos envolvidos no processo de cuidar e do brincar.

– Teorias da Aprendizagem.

– Administrando as próprias emoções.

– Comunicação com as crianças.

– Lidando com a agressividade e sexualidade infantil.

– Noções de como organizar o planejamento, inclusive formatação.

– Como elaborar um planejamento. Passos para a elaboração do planejamento.

– Prática do Planejamento e Resgate de brincadeiras e canções.

– Como estimular a criatividade.

*Assessoria

