Polícia Militar de Costa Rica prende vendedor ambulante com maconha

A Polícia Militar de Costa Rica foi acionada para atender uma denúncia de que um vendedor ambulante de panelas de alumínio, facas e utensílios estaria exaltado próximo a um restaurante na cidade. De acordo com testemunhas, após um desentendimento, ele teria saido do local, empurrando seu carrinho com os produtos.

De acordo com informações policiais, em ronda pela cidade, os militares conseguiram encontrar o homem na Av. José Ferreira da Costa caído as margens da via.

Em uma revista pessoal, os policiais acharam em sua roupa uma embalagem plástica contendo uma porção de maconha que pesava cerca de 28g.

Desta maneira, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.

Essa ação contou com o apoio do Soldado Furtado e Cabo Pimenta, ambos da Polícia Militar de Costa Rica.

Fonte: MS Todo Dia

Comentários