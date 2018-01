Marido flagra amigo no banheiro de casa e tenta matar esposa com facão

Ao deixar o amigo do marido usar o banheiro de sua residência, uma mulher de 28 anos acabou sendo agredida pelo marido de 39 anos, que chegou em casa, na cidade de Brasilândia, a 399 quilômetros de Campo Grande, e flagrou a cena. Ele a agrediu com um capacete.

A vítima contou aos policiais que estava em casa quando o amigo de seu marido chegou perguntando por ele, momento em que disse que não estava. O homem, então, pediu um para usar o banheiro o que foi permitido pela mulher.

Após isso ele teria pedido um copo de água, sendo que neste momento o marido da vítima chegou e viu o amigo saindo do banheiro da casa. Não gostando da cena, o autor conversou com o homem que foi embora.

Em seguida, o marido da vítima saiu para trabalhar e ao voltar no fim do dia estava embriagado e passou a discutir com a mulher afirmando que iria embora para a Capital. Quando foi fechar o portão, a mulher foi golpeada pelo autor com um capacete. Ela caiu no chão e ele passou a enforca-la.

A vítima conseguiu rasgar a camiseta do marido e fugir momento em que ele pegou um facão dizendo que iria matá-la. A mulher se trancou no quarto e chamou a polícia. O autor foi levado para a delegacia de polícia.