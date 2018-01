Homem é baleado durante assalto em Paranaíba

Um assalto no bairro São José acabou em tiroteio no início da tarde de quarta-feira (17) em Paranaíba. Os suspeitos são dois homens ainda não identificados.

De acordo com informações preliminares, dois homens em uma moto Titan de cor vermelha entraram em um estabelecimento comercial na esquina das ruas Altino Lopes com Inocência e anunciaram o assalto e por motivos ainda não confirmados teriam atirado contra o proprietário do local, Pedro Guimarães.

O homem foi encaminhado a Santa Casa de Misericórdia, ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

