Fiat Línea capota após colisão lateral em Hilux no centro de Chapadão do Sul

Um Fiat Línea Absolut capotou na Avenida Oito, no centro da cidade, na frente do Barzinho Oriental. O acidente ocorreu por volta das 21hs00, após uma colisão na lateral de uma Toyota Hilux. Ambos trafegavam no mesmo sentido.

Segundo testemunhas, o Línea que tinha como motorista o Presidente da Associação Comercial, vinha atrás da Hilux, que tinha como condutora Karen Cristina M. Valle, 20 anos, ambos em baixa velocidade, mas ao tocar a roda dianteira na traseira da Toyota, o carro acabou capotando e parando em cima da faixa de pedestre de acesso ao Barzinho Horizontal, deixando as pessoas assustadas.

O presidente da Associação Comercial, revê um grave ferimento em um dos dedos da sua mão, foi socorrido pelos bombeiros ao Hospital Municipal e terá que ser transferido para Campo Grande, devido à gravidade do ferimento.

A Polícia militar esteve no local para controlar o transito. Pessoas presente no local ajudaram a feriar o carro, que teve sua frente muito danificada.

