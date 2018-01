Definido a programação completa do Costa Folia 2018

Nos dias 09 a 13 de fevereiro, a Prefeitura municipal de Costa Rica, Prates & Prates Promoções Artísticas, Live Eventos e Peres Store realizam em Costa Rica – MS o maior carnaval do interior do Estado de Mato Grosso do Sul, o Costa Folia 2018, no Centro de Eventos Ramez Tebet.

Esta edição do Costa Folia contará com shows nacionais que promete ser o maior carnaval que o municio já teve, com shows de Pedro Paulo & Alex, Sambô, Cacio & Marcos, Homem de Lata e a Banda Estrela Super Som. E o melhor de tudo isso, entrada franca.

CAMAROTE PREMIUM

Para as pessoas que querem um espaço reservado e com direito ao Open Bar (com as melhores bebidas, Whisky, Vodka, Cerveja, Catuaba, Refrigerantes e Água) e Open Food, o Costa Folia terá este ano novamente o Camarote Premium acontecerá de 09 a 12. As permanentes do lote promocional para os quatro dias de festa, já estão a vendas e vai até a próxima sexta-feira (19) pelo valor de R$ 300,00 masculino e R$ 260,00 feminino. Este valor poderá ser parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito pelo site Bilheteria Digital. Consultar taxa de parcelamento. Após esta data o valor do primeiro lote será R$ 350,00 masculino e R$ 300,00 feminino.

Pontos de vendas

As permanentes podem ser adquiridas no Escritório Peres Store em Costa Rica em até 3 vezes no cartão de crédito. E o primeiro lote estará sendo vendido também em Chapadão do Sul na Chique x Choque.

PROGRAMAÇÃO DOS SHOWS

*09/02 – Sexta-feira

A dupla Cácio & Marcos – Dupla de grande sucesso, promete agitar o público com melhor do funknejo. Após a dupla animação ficará por conta da Banda Estrela Super Som

*10/02 – Sábado

Sambô – O Grupo é famoso no Brasil inteiro e mistura o samba com diversos outros estilos musicais, como o rock e o pop, criaram um estilo próprio a que deram o nome de “rock-samba – Após o show do Sambô animação ficará por conta da Banda Estrela Super Som.

*11/02 Domingo

Matinê no período da tarde para as crianças com a Banda Estrela Super Som

Homem de Lata – Grupo formado por 10 percussionistas de alto nível e um quadro harmônico formado por músicos de vasta experiência artística. Composto por um guitarrista vocal, um contrabaixista, um duo de metais, um cavaquinhista e um cantor. O grupo lembra muito a Banda Monobloco do RJ. Após o show mais uma vez a Banda Estrela Super Som finalizará a noite.

*12/02 Segunda-feira

Pedro Paulo & Alex – A dupla será o é grande show do Costa Folia, PPA é uma das duplas que vem fazendo mais sucesso nos últimos anos Brasil, que tem um estilo próprio e prometer fazer um show diferente no Costa Folia.

*13/02 Terça-feira

Matinê no período da tarde para as crianças com a Banda Estrela Super Som

O evento é uma realização do Governo Municipal de Costa Rica em parceria com as empresas Prates & Prates, Live Eventos e Peres Store.

Comentários