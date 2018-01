Crime brutal: Radialista é morto a tiros dentro de casa

O radialista Jefferson Pureza Lopes, de 39 anos, foi morto a tiros dentro da casa em que morava, na quarta-feira (17), em Edealina, na região sul de Goiás. De acordo com a Polícia Civil, o homem conduzia um programa de rádio polêmico no município, mas ainda não é possível dizer se o crime tem ou não ligação com a atividade do profissional.

“Nós vamos apurar todas as circunstâncias deste crime para poder tomar as diligências necessárias e apontar as motivações, os possíveis autores. O programa dele era polêmico, mas isso não pode ser associado ainda com o assassinato, tudo vai ser esclarecido com as investigações”, disse o delegado Queops Barreto disse ao G1.

O crime ocorreu na noite de quarta-feira, na casa em que o radialista morava, em Edealina. Moradores da cidade que não quiseram se identificar informaram à TV Anhanguera que dois motociclistas foram até a casa de Jefferson, abriram o portão e efetuaram vários tiros, fugindo em seguida.

De acordo com o delegado, a rádio Beira Rio FM, onde Jefferson trabalhava, foi incendiada em novembro do ano passado, mas os autores não foram identificados.

O G1 entrou em contato, por telefone às 9h30 desta quinta-feira (18), com a emissora, mas as ligações não foram atendidas até a publicação desta reportagem. G1 GO

