Corumbaense estreou com vitória sobre Operário AC – veja os gols

A edição 2018 do Campeonato Sul-mato-grossense começou como terminou em 2017. Em jogo adiantado da segunda rodada, o atual campeão Corumbaense recebeu o jovem time do Operário AC, de Dourados, e venceu por 3 a 0 sem muitas dificuldades nesta quarta-feira no Arthur Marinho.

Com a bola rolando, a vantagem técnica e física do Corumbaense era nítida. Reconhecendo isso, inteligentemente o técnico Viriato Mendes, do OAC, portou sua equipe defensivamente, ocupando bem espaços no seu campo, o que dificultou o trabalho do time da casa, que ficou perto do gol apenas aos 25 minutos, em escanteio cobrado por Willian que o zagueiro Rodrigo, sozinho, cabeceou para fora. Aos 35, o primeiro ataque do Operário, com Amarildo, mas desarmado por Robinho antes da conclusão.

O primeiro gol do Campeonato Estadual aconteceu aos 42 minutos. Em uma cobrança rápida de falta, a bola chegou até o volante Igor Pimentel que arriscou de longe. O chute certeiro encobriu o goleiro Felipe Alison, mal colocado, e ainda bateu no travessão antes de entrar. No último lance do primeiro tempo, Guilherme teve a chance de ampliar, mas o toque sobre Filipe parou no corte de Hygor Moraes, em cima da linha.

No segundo tempo, o poder de marcação do Operário durou enquanto o time teve pernas. Aos 17, Valdinei cruzou da esquerda e Geraldo cabeceou para fora. Aos 21, Robinho foi lançado pela direita e, já na área, foi derrubado por Hygor Moraes, atrasado no lance. Pênalti marcado por Paulo Henrique Salmázio e cobrado por Guilherme. Felipe Allison defendeu, mas no rebote, a bola sobre para o próprio batedor tocar para o gol aberto e fazer 2 a 0. Aos 41, Salomão acertou o travessão de Felipe e, na volta, Geraldo, livre na área, tocou para o gol, fechando o placar em 3 a 0, para festa dos quase três mil torcedores no estádio.

O Corumbaense volta a campo no domingo, às 17h (MS) novamente no Arthur Marinho, mas em confronto diante do Ceilândia-DF pela Copa Verde. Já pelo estadual, o time de Douglas Ricardo jogará apenas no dia 28 contra o Urso, em Mundo Novo, desta vez em jogo atrasado da primeira rodada. Do outro lado, o Operário AC tentará a reabilitação no dia 24, no Douradão, contra o Águia Negra, às 20h10.

O estadual prossegue nesta quinta-feira com Sete e Urso no Douradão, às 20h15. Os jogos do grupo A estão suspensos por falta de estádios liberados.