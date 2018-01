Conselho Municipal de Turismo de Figueirão elege nova Diretoria

Em reunião ordinária realizada nesta quinta-feira (18), no auditório da Prefeitura, os membros do Conselho Municipal de Turismo de Figueirão – COMTUR, elegeram novos membros para a Mesa Diretora do Conselho.

Por aclamação, foram eleitos como Presidente Neuza Maria Ferreira, Vice-Presidente Valdelena Sandim e Secretário Alex Rocha.

O Conselho Municipal de Turismo é deliberativo e formado por representantes do Poder Público e representantes do trade turístico do município, caracterizados como meios de hospedagens, restaurantes, pizzarias, bares, lojistas, posto de combustível, sindicatos e todas as atividades comerciais ligadas direta ou indiretamente à atividades turísticas.

Na reunião, presidida pela Diretora de Turismo Marinalva Paniago, também foram tratados assuntos variados inerentes ao turismo, como as várias possibilidades de captação de recursos após a formatação de infraestrutura adequada por parte dos mecanismos comerciais locais.

Presente à reunião, o vice-prefeito Fernando Martins falou da importância da atividade turística ser ativada em Figueirão, “importante para apresentar o município aos visitantes e também para a economia local”, disse o vice-prefeito.

Também presente o Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Patrik do Amaral, que igualmente falou da importância de se fomentar o turismo em Figueirão, como forma de dar visibilidade ao Município bem como de captar recursos.

Fonte: Assecom/PMF

