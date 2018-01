Barzinho Oriental anuncia filial em Chapadão do Céu

Os proprietários do Barzinho Oriental Lauro Ernandes e sua esposa Leidja, anunciaram na última quarta-feira (17), que irão abrir uma filial Barzinho Oriental no município de Chapadão do Céu GO.

O Barzinho Oriental o principal point das famílias e os jovens de Chapadão do Sul, levará toda sua qualidade na culinária japonesa, porções variadas e exóticas, drinks e shows ao vivo todos finais de semana, para o município do sudoeste goiano.

Em breve estaremos mais novidades da filial do Barzinho Oriental em Chapadão do Céu

Comentários