Três pessoas ficam feridas em colisão frontal na BR-163, em Coxim

Três pessoas ficaram feridas, uma em estado grave, num acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (17), no quilometro 732, na BR-163, perímetro urbano de Coxim.

Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhadas ao Hospital Regional Álvaro Fontoura, em Coxim.

A colisão foi entre um VW Voyage, placas de Campo Grande (MS), e um Fiat Palio, placas de Rondonópolis (MT).

A suspeita é que o Voyage, que seguia no sentido norte, tenha invadido a pista contrária e atingido o Palio, que trafegava no sentido sul.

Testemunhas relataram que o Voyage estava parado numa fila, pois a rodovia estava no sistema pare e siga para reparos. Quando liberou o tráfego no sentido norte o motorista tentou ultrapassagens, colidindo no Palio.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) esteve no local fazendo o levantamento do acidente. A pista foi interditada nos dois sentidos pela CCR MSVia.

As vítimas são: Salim Barbosa Neto, de 45 anos, motorista do Voyage, Fabio Gomes de Souza, de 38 anos e Lucas Neves Tito, de 20 anos, motorista e passageiro do Pálio, respectivamente. Neto e Souza sofreram ferimentos leves, aparentemente, porém, o estado de Tito é considerado grave.

Sheila Forato-ediçãoms

Fabio Gomes de Souza, de 38 anos e Lucas Neves Tito, de 20 anos, motorista e passageiro do Pálio (Foto: PC de Souza)

Salim Barbosa Neto, de 45 anos, motorista do Voyage (Foto: PC de Souza)

