Toninho Assunção assume Presidência da Câmara e projeta gestão transparente

Desde 1º de janeiro de 2018 o Presidente da Câmara de Chapadão do Sul é o vereador Toninho Assunção, que está no lugar antes ocupado pelo Vereador Alírio Bacca. Toninho está cumprindo agenda no gabinete da Presidência desde o dia 08 de janeiro e está se inteirando dos assuntos legislativos que cabem ao presidente.

Segundo ele, é um trabalho que ele já vinha acompanhando, uma vez que foi 1º Vice Presidente no ano anterior. Toninho tem alguns planos e objetivos que já estão sendo colocados em prática e quer focar inicialmente em manter o bom relacionamento entres os poderes legislativo e executivo.

“É importante que possamos manter um diálogo estreito com o prefeito municipal e também que ele nos informe das tomadas de decisão e sobre os rumos do município, assim fazemos uma administração transparente” Enfatiza o Presidente

Com relação a devolução do duodécimo, o Presidente ressalta que ainda é cedo para se prever valores e possíveis destinações, mas que quer ser bastante democrático e transparente com os demais parlamentares. Toninho enfatiza que tem ciência de que não cabe ao legislativo fazer apontamentos de destinação dos recursos devolvidos, mas que espera uma parceria com o prefeito para que haja um consenso entre os poderes de forma que a câmara esteja também informada sobre o destino dos recursos devolvidos pelo legislativo.

O chefe do legislativo ressalta ainda que o município hoje vive um novo tempo e que muito já foi feito em nossa cidade com apenas um ano da nova administração mas que muito ainda precisa ser feito em nossa cidade e, que espera da prefeitura a mesma parceria tida no ano anterior.

A primeira sessão do ano será realizada em 5 de fevereiro deste ano e toda a população está convidada a participar.

*Assessoria

