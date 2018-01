Paraíso das Águas: Unidades Habitacionais estão em fase de conclusão.

O Prefeito Municipal de Paraíso das Águas, Ivan da Cruz Pereira(Xixi) se reuniu com o presidente da Câmara Municipal Anízio Andrade e com os representantes do ITR para obter informações sobre as 100(cem) casas populares que estão sendo construídas no município.

De acordo com os representantes da empresa responsável pela construção das unidades habitacionais, 81,73% da obra já está concluída, e a previsão é que essas casas sejam entregues no mês de abril.

Programa Minha Casa Minha Vida:

Idealizado pelo Governo Federal, o programa tem como objetivo atender famílias de baixa renda proporcionando a elas uma moradia mais digna.

Em Paraíso das Águas estão sendo construídas 100(cem) unidades habitacionais, sendo que cada uma possui 43,77 metros quadrados e estão localizadas no Jardim Severiano A.

O valor total da obra é de R$6.953.475,57 (seis milhões novecentos e cinquenta e três mil quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), uma parceria entre Governo Federal e Governo Municipal.

ASSECOM- Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas- MS

