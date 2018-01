Família é presa ao montar hotel no Centro de Campo Grande com produtos roubados

Integrantes de uma família foram presos no último sábado (13), em Campo Grande, com vários produtos roubados e furtados. Segundo o delegado o Cláudio Graziani Zotto, responsável pelas investigações, os suspeitos montaram o hotel onde moravam no Centro da capital sul-mato-grossense adquirindo os produtos ilícitos.

“Nós localizamos de tudo: televisores, eletrônicos, talheres, brinquedos, sapatos e até butijão de gás. Aos poucos, estamos tentando localizar as vítimas para entregar os pertences. Com o mandado de busca em mãos, chegamos no hotel e constatamos os receptadores compravam e mobiliavam o local”, afirmou Zotto.

A prisão ocorreu durante a investigação de dois furtos na região central da cidade. No local, ainda foram encontrados os brinquedos levados do Conselho Tutelar do bairro Monte Líbano, na madrugada do dia 11 de janeiro. Os bandidos comeram os que tinha na dispensa, inclusive tomaram sorvete.

“Os ladrões estiveram no local por volta das 5h (de MS) e nós encontramos os objetos, incluindo o brinquedo das crianças, também no hotel”, ressaltou o delegado.

Dois dos três suspeitos foram presos em flagrante. Além do pai e da nora, ainda participava do esquema o filho do homem, casado com a mulher. Ele ainda é procurado pela polícia.

