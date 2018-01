No próximo dia 04 (domingo), o CTG – Cultivando a Tradição de Chapadão do Sul, realizará o primeiro churrasco do ano, sob a nova patronagem de Sandro Bandeira.

O Churrasco completo, terá o valor de R$ 25,00 por pessoas. Os ingressos poderão ser adquiridos na secretaria do CTG ou no dia do evento.

Como atração do churrasco, haverá várias apresentações de artistas locais e apresentações tradicionalistas.

