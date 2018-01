Crianças entram em comércio de Costa Rica e furtam diversos produtos

Na tarde de terça-feira (16), a GUPM de Costa Rica foi acionada via 190, onde a vítima C.S.P., de 22 anos, relatou que estava em sua loja quando três crianças, sendo um menino e duas meninas, entraram e ficaram conversando tentando subtrair alguns produtos.

De acordo com o boletim de ocorrência, quando as crianças saíram, a comerciante foi conferir as câmeras e visualizou que vários itens tinham sido levados.

Após colher os dados e informações do furto, os policiais visualizaram as crianças do outro lado da avenida, e ao serem questionadass, elas entregaram as coisas furtadas.

Diante dos fatos, o conselho tutelar foi acionado e os conduziu para delegacia de polícia, onde a genitora de ambos foi acionada a comparecer na unidade policial.

No total foram levados sete anéis, um pingente de golfinho, uma pulseira de estrela, seis pacotes de bucha com parafuso, três pacotes de prego, um par de tênis, cinco pacote de canudos vermelhos, uma fita isolante scotch, uma caixa de carbografite, um durex, um lápis e um conector de energia.

Fonte: MS Todo Dia

Comentários