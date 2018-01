Confira o resumo das novelas de hoje

NOVELAS DA GLOBO

MALHAÇÃO

Ellen conforta Tina, que sente raiva das atitudes de Mitsuko. Lica afirma para a mãe que estudará com Samantha. Tina e Ellen disfarçam a tensão para Anderson, que pede para as duas descansarem do hospital. Lica e Samantha apoiam Tina, que sofre com a situação de Anderson e sua mãe. Lica sugere que Ellen dê aula particular em vez de trabalhar na biblioteca e Bóris apoia a ideia. Edgar questiona Lica sobre Samantha. Keyla defende K2 das piadas de Miguel, e Tato a admira. Noboru se revolta com a atitude de Mitsuko em relação a Anderson. Lica ouve Edgar e Marta discutindo por sua causa. Lica decide deixar o Colégio Grupo.

TEMPO DE AMAR

José Augusto assume seus erros e pede perdão a Celeste Hermínia. Pé de Cabra ameaça Natália e Helena, mas Giuseppe e Tomaso as defendem. Alzira conta a Balbina que descobriu que Artur pertence a uma rica família. José Augusto confessa que nunca deixou de amar Celeste. Bernardo e Pepito visitam o galpão onde fabricarão as geleias. Helena e Natália pensam em como quitar sua dívida com Lucerne. Inácio brinca com Mariana e pensa em Maria Vitória. Delfina orienta Vasco a expulsar os camponeses da vizinhança. Delfina afirma a Tereza que Fernão casou-se com ela por dinheiro. Artur revela a Celina que tem vergonha de sua família. Celina se ofende com o segredo guardado por Artur e termina o relacionamento com ele. Lucerne combina um novo encontro com José Augusto. Tereza descobre que Fernão foi embora.

DEUS SALVE O REI

Tiago tenta consolar Amália. Catarina pede explicações a Constantino sobre sua decisão de partir repentinamente de Artena. Cássio avisa a Samuel que não pode autorizar a parada temporária do trabalho na mina por decisão de Afonso. Virgílio finge se importar com o clima de desavença entre Diana e Amália. Amália conta a Constância que não existe nenhum ferreiro chamado Afonso em Montemor. Rodolfo avisa que decidiu criar a Lei da Justa Punição para fazer justiça a pessoas traídas por seus cônjuges. Ulisses estranha o incentivo de Romero para que ele seja amigo de Selena. Augusto avisa a Catarina que Artena ficará sob a responsabilidade da filha durante sua ausência. Ocorre outro desmoronamento na mina de ferro de Montemor. Amália avista Afonso montado em seu cavalo.

O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Raquel não deixa Bruno se explicar e vai embora do restaurante. Estela se irrita com Juvenal e o expulsa de sua casa. Adinéia tenta se entender com Cido. Adriana explica a Clara sobre as técnicas que utiliza com seus clientes. Bruno descobre a armação de Tônia e pede que Patrick dê entrada em seu divórcio. Josafá entrega a Clara uma pasta com documentos do filho. Mercedes tem um mau pressentimento sobre o processo da guarda de Tomaz. Renato reclama da proximidade de Patrick e Clara. Clara aceita ser a madrinha de casamento de Laura e Rafael. Bruno avisa a Tônia sobre o divórcio e confirma que Nádia participou da armação para separá-lo de Raquel. Rato observa Raquel e Bruno. Nádia aconselha Tônia a não sair da cidade para não receber a intimação do divórcio. Adriana pede a ajuda de Duda. Clara questiona Laura sobre Vinícius.

NOVELAS DO SBT

SORTILÉGIO

Bruno diz a Erick que nunca desistirá de Maria José. Maria José diz a Alessandro que precisa relembrar seu passado. Ela comenta que, apesar de todos afirmarem que foi noiva de Ulisses, não se lembra dele. Alessandro responde que Ulisses foi namorado de sua irmã, Sandra, e é amigo de Roberto e Raquel. Paula se irrita com Maria José por insistir em falar com sua mãe. Helena pergunta se Alessandro já avisou a polícia. Maria José responde que ele está esperando que ela relembre seu passado e diz que o Dr. Hernan receitou um remédio que vai neutralizar a droga aplicada por Jorge. Bruno tenta beijar Maria José e a chama de Sandra. Alessandro confessa a Fernando seu temor de que Bruno tenha despertado algum sentimento em Maria José. No apartamento alugado por Raquel, Bruno espera Ulisses e, com cinismo, conta que ele, junto com Jorge e Helena, sequestrou Maria José e colocaram a culpa nele. Com o sangue frio que lhe é peculiar ele diz a Ulisses que não irá preso porque morrerá antes e o mata. Hernan diz a Maria José que os exames a que foi submetida atestam que nunca foi usuária de drogas e que há pouco tempo teve um filho. Alessandro se convence que ela é realmente Maria José.

UM CAMINHO PARA O DESTINO

Pedro e Fernanda decidem procurar Maribel e Pedrinho. Xavier impede que Maribel venda os pertences de Pedro e Fernanda. Carlos pede a Isabela que não deponha a favor de Luiz e é chantageado pela ex-namorada. Ela propõe que reatem o namoro em troca de depor contra seu padrasto e mandá-lo para a cadeia. Xavier diz a Maribel que se sente frustrado como terapeuta. Maribel pede perdão a Fernanda por levar suas coisas. Carlos não consegue convencer Isabela a dizer a verdade. Salesiano parabeniza Luiz pela astúcia em autodefesa. Luiz critica Salesiano por não ter conseguido eliminar Leopoldo. Pedro reclama com Maribel por ter levado Pedrinho sem avisar. Luiz diz a Isabela que precisa depor a seu favor se não quiser ir para a cadeia. Irmã Rosaura, muito preocupada, diz a Pedro que talvez o colégio seja fechado. Luciana se desespera por não encontrar uma saída para fugir do cativeiro. A polícia vai até o apartamento de Diego e Luciana e encontram o imóvel vazio. Luciana diz a Diego que já não o ama e que só está com ele por medo. Completamente transtornado, Diego diz a Luciana que morrerá trancada se não voltar a amá-lo como antes. Pedro recebe um telefonema e fica feliz. Carlos está nervoso por que o resultado do julgamento depende de Isabela. Luiz tenta falar com Fernanda, mas ela não permite. Desesperado, Hernani diz a Amélia que precisa ir reconhecer um corpo com as mesmas características de sua filha e pede que o acompanhe. Isabela depõe a favor de Luiz e ele é declarado inocente.

CARINHA DE ANJO

Estefânia percebe desde o princípio que se trata de Silvestre disfarçado e pede para que ele se troque para conversarem. Tia Perucas diz para o mordomo que ele está apaixonado por Franciely. Gustavo avisa Dulce Maria que Antonieta pediu para falar com ela após Pascoal contar que foi graças a ela que começou a trabalhar na escola. Haydee diz ao filho que está com a consciência leve e agora está na hora dele também fazer isso. Cecília está chateada, pois percebe que Gustavo não se abre com ela sobre os problemas. Antonieta vai até p apartamento de Gustavo para conversar com Dulce Maria.

BAND

AMOR PROIBIDO

Nilay convida a todos da casa para o recital de piano. Bihter e Adnan se reconciliam. Behlul bebe e pensa em Bihter. Behlul se desculpa com Adnan por ter desconfiado de Bihter. Firdevs coloca Bihter contra Nilay. Adnan conversa com Nilay e pede que ela cancele o convite aos empregados em respeito a Bihter.

NOVELAS DA RECORD

BELAVENTURA

Pietra está suspresa diante de Dulcinéa, Biniek também ali, surpreso. Dulcinéa diz à Pietra que não tem dúvida que ela esteja grávida. Daros visita Selena no castelo de Valedo e os dois se beijam. Severo discute com Marion e diz que já está decidido que Brione irá para o retiro. O pássaro de Lucy pousa na janela do castelo. Enrico diz a Otoniel, Carmona e Lizabeta, que a mensagem que enviaram pelo pássaro não foi comprometedora e que Lucy apenas saberá que precisa retornar, pois Pietra precisa dela. Laurinda diz a Gonzalo que Brione teve que partir para o retiro da Ordem. Gonzalo pega a espada e já sai correndo da oficina. Lucy diz que precisa retornar para ajudar Pietra, mas Leocádia não permite. Carmona conversa com Lizabeta enquanto arruma as malas para acompanhar Otoniel. Gonzalo alcança Brione. Gonzalo diz à Brione que não pode deixá-la partir e entrega um anel feito de aço e pergunta se ela aceita fugir e se casar com ele. Severo autoriza a saída de Lucy do castelo e Leocádia fica furiosa. Otoniel mostra a caixa para Lucy e ela fica surpresa com a variedade de sementes coloridas. Lucy põe a mão na caixa e, no fundo, retira uma pedra retangular. Ela diz que quem possuir aquela pedra será a pessoa mais poderosa de todos os reinos. Otoniel se surpreende. Enrico recebe físicos, curandeiros e alquimistas de diferentes reinos. Pietra pergunta o que está acontecendo e Enrico pede que ela não desista da vida. Biniek entra com uma manjedoura feito de palha e Enrico pergunta o que significa aquilo. Enrico pergunta se Pietra está grávida.

APOCALIPSE

Talita se desespera e deixa o local chorando. Wallace diz que Robinson não devia ter pego o dinheiro. Bárbara diz para Rodrigo que Diogo pode ser um bom pai para seu futuro filho. Benjamin encontra Susana e diz que irá ao Brasil para fazer uma surpresa para Zoe. Alan fala sobre o dinheiro investido nas ações da empresa de Ricardo. Ezequiel visita Felipe. Berenice diz que ajudará Zé Bento a vender seus livros. Gideon discute com Oziel. Hanna conhece melhor a menina Ester. Ezequiel ora para a melhora de Felipe. Esmirna estranha o comportamento de Talita. Estela fica chocada com a mensagem recebida. Sabrina agradece a ajuda de Ezequiel. Verônica recebe a lista com todas as crianças que foram adotadas pela Sagrada Luz e entrega para Glória. Henrique se recusa a emprestar dinheiro para Ângela. Ele se revolta ao receber a foto da filha nua. Sem saída, Alice diz que levará a idosa que cuida no culto da noite. Débora é desrespeitada por Adriano. Glória e Verônica estranham a falta da foto de uma criança no livro dos órfãos. Stefano se recusa a falar sobre os verdadeiros pais de Vittorio. Esmirna tenta falar com Talita, mas ela não abre a porta do quarto. César encontra com o delegado Alencar. Bruno confirma para Henrique a veracidade da foto de Talita. Estela se preocupa com a filha. Alencar confirma que o pai de César tinha uma amante, mas diz não saber o nome dela. Lúcio estranha o comportamento triste de Natália. Guto, Bruno e Esmirna entram no quarto e se deparam com Talita desmaiada. Ela é levada ao hospital da família. Estela e Henrique se desesperam com o estado da filha. Wallace fica chocado ao saber que a moça quase morreu. Arthur exibe o vídeo enviado por Samael. Chico dá em cima de Celeste. Zoe deixa a redação do telejornal e é observada por alguém.

*OS RESUMOS DOS CAPÍTULOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Comentários