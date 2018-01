Cinco suspeitos morrem em confronto com a PM ao roubar ex-vereador em Goiás

Cinco suspeitos de tentar roubar o advogado e ex-vereador Arlindo Cardoso Dantas, mais conhecido como Arlindo Ceará, foram mortos na madrugada desta quarta-feira (17) em confronto com a Polícia Militar em Caldas Novas, no sul de Goiás. Na ação, três agentes ficaram feridos. Uma câmera de segurança registrou quando os criminosos invadem o imóvel.

O advogado foi abordado quando chegava de carro com a filha em casa por volta de 21h de terça-feira (16). Criminosos aproveitaram que o portão estava aberto e entraram com o carro, rendendo as vítimas.