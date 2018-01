Casal de Costa Rica reaparece e Polícia Civil diz que o problema foi pane mecânica no veículo

Na última segunda-feira (15), a Polícia Civil de Costa Rica atendeu um jovem alegando que os seus pais tinham saído por volta das 15h00 em VW Gol, seguindo pela estrada de Figueirão / MS, com destino a uma fazenda, e que até as 23hr do mesmo dia, ainda não tinham retornado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe do GTO faz patrulhamento da zona rural do município de Costa Rica / MS, mas na ocosião ninguém foi encontrado.

Hoje, em conversa com o Delegado da Polícia Civil de Costa Rica, Dr. Alexandro Mendes Araújo, ele disse a nossa redação que na verdade o veículo onde estava o casal acabou tendo uma pane mecânica, e como estavam sem sinal de celular, não conseguiram avisar o filho que se atrasariam para chegar.

A Delegacia de Polícia de Costa Rica aguarda o retorno do filho para que a ocorrência de desaparecimento possa ser baixada no sistema do SIGO.

Fonte: MS Todo Dia

