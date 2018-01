Campeãs do Musa do Brasil 2017 tiram a roupa para a primeira revista Sexy do ano

As duas campeãs do Musa do Brasil 2017, Vanessa Perez , que representou o Mato Grosso, e Luanda Fraga , representando do Rio Grande do Sul, estrelam a primeira capa de 2018 da revista Sexy , que completou 25 anos em 2017. Para celebrar o histórico ensaio em grande estilo, a dupla irá receber convidados e imprensa no lançamento da edição, que acontece nesta terça-feira (16), no luxuoso Buffet Manaus, localizado em São Paulo, mesmo local onde aconteceu a grande final do concurso, no ano passado.

As campeãs do Musa do Brasil 2017 fizeram uma única exigência para o ensaio: não serem completamente transformadas pelo photoshop. Vanessa e Luanda posaram de lingerie e mostraram nas prévias porque garantiram o pódio do concurso.

“Digo e repito que ganhei o Musa do Brasil por ser uma mulher do cotidiano, chega de ver só bonecas impecáveis nas revistas. Não existe perfeição”, disse Vanessa Perez, modelo e ex-bailarina do Faustão que levou o primeiro lugar. “Gostei do resultado, está natural, rolou um entrosamento muito legal entre nós duas”, completou ela.

Luanda Fraga, terceira colocada no concurso, comemorou o sucesso das revistas, que chegaram às bancas na segunda semana de janeiro. “Fiquei impressionada, no jornaleiro perto da minha casa elas se esgotaram em poucas horas. Será que teremos um recorde de vendas?!?, disse ela com bom-humor.

O lançamento da revista que estampa as vencedoras do Musa do Brasil 2017 acontece nesta terça-feira (16) e está previsto para começar às 20h30. O evento ainda promete reunir grande parte das modelos que participaram do concurso, personalidades e patrocinadores.