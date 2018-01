Pegadas no Cerrado realiza reunião com Sebrae

Representantes do Pegadas no Cerrado realizaram uma reunião com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-GO), em Goiânia. O objetivo é desenvolver o turismo da nossa região e estimular empresários do segmento de turismo em reuniões, feiras e visitas.

Participaram do evento diretoria do Sebrae, o presidente da Goiás Turismo, Leandro Garcia e membros da diretoria do Fórum de Turismo da Região Pegadas no Cerrado. Para representar Chapadão do Céu, estiveram presente na reunião o Secretário de Turismo, Esporte, Cultura e Juventude, Jair Carneiro de Freitas Filho (Jair da Lenha) e a Assessora de Turismo, Marlene Azevedo.

A reunião faz parte de um dos ofícios entregue ao governador Marconi Perillo, em dezembro do ano passado, que propunha um convênio entre o governo e o Sebrae, para incentivar os empreendedores. O Secretário Municipal de Turismo explica que foram estruturadas ações que vão fortalecer todos os destinos do Pedadas no Cerrado, como Chapadão do Céu.

Portanto, foram discutidos também pontos relevantes que visam:

– Incentivar a participação dos empresários nas reuniões, feiras e visitas técnicas.

– Formatar, qualificar e roteirizar os novos municípios.

– Promover e apoiar eventos gastronômicos com intuito de valorizar a gastronomia da região, fomentando o fluxo turístico nos municípios.

– Realização do Fórum Estadual de Turismo, oportunizando participação de representantes de todas as regiões turísticas do Estado de Goiás.

– Participação de representantes do Governo do Estado nas reuniões dos Fóruns Regionais.

– Goiás Turismo realize eventos culturais e de lazer para a Região e ainda oportunizando a participação em feiras de turismo em nível nacional e internacional.

– Retorno do evento “Viaja Mais”.

– Projeto de Lei para criação do Fundo Estadual de Turismo, citando como modelo Minas Gerais.

– AGETOP – executar projeto de sinalização das rodovias federais e estaduais.

– AGETOP – Acesso aos equipamentos turísticos rurais que já se encontram cadastrados no Ministério do Turismo.

– Realização do Festival Gastronômico em Jataí – Festa Estadual do Milho.

