Inicia nesta quarta-feira as vendas das permanentes do Lote Promocional do Camarote Premium do Costa Folia 2018

Você que vai passar o carnaval na maior festa do interior de Mato Grosso do Sul, o Costa Folia 2018 em Costa Rica, não pode ficar de fora do Camarote Premium que acontecerá de 09 a 12 de Fevereiro, e já é um sucesso de público e organização realizado nos anos anteriores.

O Camarote Premium inicia nesta quarta-feira (17) as vendas das permanentes do Lote Promocional, e mais uma vez será Open Bar com as melhores bebidas, Whisky, Vodka, Cerveja, Catuaba, Refrigerantes e Água e Open Food.

As atrações do Camarote Premium serão divulgadas nos próximos dias e contará com grandes artistas.

PERMANENTES

As permanentes do lote promocional para os cinco dias de festa, começara a ser vendida nesta quarta-feira (17) e vai até a próxima sexta-feira (19) pelo valor de R$ 300,00 masculino e R$ 260,00 feminino. Este valor poderá ser parcelado no cartão de crédito pelo site Bilheteria Digital. Consultar taxa de parcelamento.

Pontos de vendas

As permanentes podem ser adquiridas no Escritório Peres Store em Costa Rica e em Cassilândia Rafa Hotel.

ATRAÇÕES COSTA FOLIA

O Costa Folia será realizado de 09 à 13 de fevereiro de 2018, no Centro de Eventos Ramez Tebet com entrada franca. As atrações já confirmadas até o momento são de Grupo Molejo e a dupla Pedro Paulo e Alex.

O evento é uma realização do Governo Municipal de Costa Rica em parceria com as empresas Prates & Prates, Live Eventos e Peres Store.

