Idoso com problemas mentais é localizado pela família após passar dois anos em mata em MT

À época, a família realizou buscas e distribuiu cartazes com a foto do idoso, mas nunca encontrou o parente.

“Esse sobrinho fazia a entrega de produtos numa fazenda e contou a história do tio. Os funcionários da propriedade comentaram sobre o homem que morava no meio da mata, e ele se interessou. Na hora, o sobrinho reconheceu o tio”, contou o coordenador de Vigilância Socioassistencial Ricardo Souza, que participou do resgate.