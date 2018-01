Homem que teve perna esmagada passa por cirurgia e estado de saúde ainda é grave

O operador de máquinas Fernando Wagi, de 58 anos, passou por uma nova cirurgia na manhã de ontem (15), após ter um dos pés e parte da perna esmagados por uma colheitadeira, na semana passada. O acidente aconteceu na noite do dia 101 janeiro, em uma fazenda do município de Alcinópolis, a 402 quilômetros da Capital.

Segundo informações do site Edição MS, o estado desaúde do trabalhador rural ainda é grave. Fernando chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Regional Álvaro Fontoura, no município de Coxim, mas devido aos ferimentos, precisou ser transferido para Campo Grande. O homem continua internado na ala vermelha da Santa Casa.

Fernando se acidentou depois de escorregar de uma colheitadeira e ficar preso no equipamento. Ele auxiliava no transporte de sementes de pastagens até um caminhão. Colegas de trabalho desligaram a máquina assim que perceberam a situação, mas não conseguiram evitar os ferimentos.

Inicialmente, quatro pessoas tentaram retirar o operador do equipamento, até a chegada de equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não conseguiram.