Governo vai recuperar rodovia municipal da 7 placas no municipio de Cassilândia

O governo estadual, por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) divulgou, no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (16), contratação de empresa para executar obras em uma rodovia na região do Bolsão.

De acordo com a publicação, a empresa Santa Cruz Construções e Terraplenagem Ltda, foi contratada para obras de ‘Implantação de Rodovia com revestimento primário e drenagem, Rodovia: municipal, Trecho: Entr. MS-306 (Km 0,00na 7 placas) – Divisa Cassilândia e Chapadão do Sul, totalizando 58,10 km no município de Cassilândia.

A extensão total do revestimento asfáltico é de 58,10km, e o governo utilizará recursos do Fundersul para custear a obra.

O valor do contrato entre Agesul e Santa Cruz é de R$ 2.028.205,76 (dois milhões, vinte e oito mil, duzentos e cinco reais e setenta e seis centavos), e a empresa terá até 120 dias para concluir os trabalhos.

A região beneficiada com o melhoramento da estada municipal, é hoje um ponto referencial para escoamento da safra de grãos, que esta sendo implantada no municipio de Cassilandia. A previsão é de que nos próximos 2 anos, serão cultivados mais de 5 mil hectares de grãos na região.

Essa mesma rodovia, também beneficiará, o escoamento do latex produzido pelos seringais na região.

Veja a publicação do DO

Extrato do Contrato N° 0167/2017/AGESUL N° Cadastral 9211

Processo: 57/101.166/2017.

Partes: Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos e SANTA CRUZ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.

Objeto: Implantação de Rodovia com revestimento primário e drenagem, Rodovia: municipal, Trecho: Entr. MS-306 (Km 0,00) – Divisa Cassilândia e Chapadão do Sul (Km 58,10), Extensão: 58,10km, no Município de Cassilândia – MS.

Ordenador de Despesas: EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA

Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 26782202225710001 –

Construrodo, Fonte de Recurso 0241000000 –

RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL, Natureza da Despesa 44905104 – ESTRADAS; Programa de Trabalho 26782202225710001 – Construrodo, Fonte de Recurso 0241000000 – RECURSOS ARRECADADOS PELO FUNDERSUL, Natureza da Despesa 44905104 -ESTRADAS

Valor: O valor do presente contrato para execução do objeto é estimado em R$ 2.028.205,76 (dois milhões, vinte e oito mil, duzentos e cinco reais e setenta e seis centavos).

Amparo Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

Do Prazo: O prazo para execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, contados da data de recebimento da Ordem de Início dos Serviços, a ser expedida pela AGESUL.

Data da Assinatura: 27/12/2017.

Assinam: EMERSON ANTONIO MARQUES PEREIRA e Ermelindo Ramalho de Carvalho.

Assinam o contrato o diretor-presidente da Agesul, Emerson Antonio Marques Pereira e o empresário Ermelindo Ramalho de Carvalho.