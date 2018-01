Com proximidade da colheita de soja, produtor acelera escoamento de milho

Oferta em alta – A tendência é de continuidade da trajetória de queda de preços, devido à oferta mundial elevada – no caso da soja, a quantidade a ser colocada no mercado é ainda maior, devido à colheita que tem início em fevereiro.

Situação semelhante ocorre com a soja. Conforme Dávalos, há aproximadamente 570 mil toneladas de “soja velha”, da safra anterior, nos armazéns de Mato Grosso do Sul. O volume, também elevado, decorre da desaceleração da comercialização em um contexto de depreciação da oleaginosa. A cotação média da saca de 60 quilos era de R$ 63,5 no dia 9 deste mês. A redução é de 2,3% em relação ao valor médio de igual data do ano passado (R$ 65).

O cenário se relaciona à oferta mundial elevada e a consequente desvalorização do milho. Histórico de cotações da Granos mostra que a saca de 60 quilos do cereal custava, em média, R$ 23,06 nas principais praças de Mato Grosso do Sul no dia 9 deste mês (último fechamento). Na mesma data de 2017, o valor médio era de R$ 27,06. Essa diferença representa queda de 14,78%.

O número crescente de caminhões nas estradas de Mato Grosso do Sul é indicativo do momento atual do agronegócio: os produtores correm para escoar milho e liberar espaço nos armazéns para a soja, que começa a ser colhida em duas semanas. São estimados 1,7 milhão de toneladas de milho estocados, o que corresponde a 17% de toda safra.

Mesmo com chuva – Sem previsão de melhoria de preços e com necessidade de liberar espaço para a soja, os produtores aceleram o carregamento do milho, mesmo com as chuvas das últimas semanas. “De modo geral, o excesso de chuva atrapalha”, nota o agricultor Danilo Kudiess, 55 anos, que está há 20 anos em Maracaju, município com maior produção de grãos em Mato Grosso do Sul.

Em uma área de 5,3 mil hectares e com produtividade de 88 sacas por hectare, Kudiess conseguiu colher aproximadamente 150 mil sacas de milho em sua propriedade, a fazenda São Felipe.

Assim como os demais produtores do Estado, Kudiess estocou milho em grande volume. Desde dezembro, no entanto, ele vem acelerando a entrega do grão. Em dias de céu aberto, entre uma chuva e outra, caminhões têm feito o carregamento. Dessa forma, ele esgotará todo estoque de milho antes de começar a colher soja.

Na sexta-feira (12), 17 caminhões saíram carregados de milho da propriedade do agricultor e, nesta semana, outros carregamentos esgotam a quantidade armazenada, estimada pelo agricultor em 300 toneladas. “Vou começar a colher soja de 5 a 10 de fevereiro”, planeja. “Então, não vou ter problema com estoque de milho. Vai estar tudo zerado”, projeta o produtor.